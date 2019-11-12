Падение ракеты на трассу в Израиле попало на видео

На трассе в момент падения ракет находились автомобили, однако ни одно из них не было повреждено.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения выпущенной из сектора Газа ракеты, которая упала на одну из оживленных трасс в Израиле. Соответствующее видео во вторник, 12 ноября, опубликовало GLZRadio.

Отмечается, что ракета упала на трассу, которая находится около города Ашдод. Палестинская ракета взорвалась сразу после падения.

Уточняется, что во время ЧП никто не пострадал. После взрыва ракеты дорогу окутали клубы дыма.

Накануне сообщалось, что по Израилю выпустили 50 ракет из сектора Газа. Одна из них попала в жилой дом.

А в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. Он был ликвидирован. Также погибла женщина, которая находилась с ним в одном доме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet