В Польше готовили масштабные теракты против мусульман

Правоохранители Польши задержали подозреваемых в подготовке терактов против мусульман. В ходе обысков у них изъяли большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом

Два человека, подозреваемых в подготовке терактов с использованием взрывчатки, задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), говорится в сообщении ведомства.

По данным ABW, задержанные "намеревались подготовить нападение с использованием оружия и взрывчатых веществ в отношении лиц исламского вероисповедания, проживающих в Польше".

Судя по собранным доказательствам, подозреваемые брали пример с "терактов, совершенным Андерсом Брейвиком в Норвегии и Брентоном Таррантом в Новой Зеландии".

В ходе обысков было изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, отмечает ABW. Агенты также изъяли восемь флаконов с токсичным химическим веществом и 170 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ.

Отмечается, что задержанные ранее попадали в поле зрения спецслужб в рамках расследования планируемого нападения на парламент Польши.

Ранее сообщалось, что во Франции предотвратили крупный теракт. Преступник планировал осуществить нападение, вдохновленный атакой террористов 11 сентября 2001 года в США, заявил глава МВД страны.

Напомним, в начале октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег.

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