В Польше вандалы осквернили могилы украинских воинов

Под Перемышлем осквернили могилы сечевых стрельцов, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками.

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Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем.

Об этом сообщает Onet.

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На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие сечевые стрельцы - узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирч и Лишний.

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Именно братская могила воинов УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Злоумышленники закрасили надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные гербы Украины на крестах.

Помимо могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.

Ранее сообщалось, что поляка оштрафовали за уничтожение вывески с гербом Украины. Табличка висела на стене дома, где находится почетное консульство Украины.