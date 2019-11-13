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В Польше вандалы осквернили могилы украинских воинов

Комментариев: 2
Под Перемышлем осквернили могилы сечевых стрельцов, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками.
В Польше вандалы осквернили могилы украинских воинов
© onet.pl
Фото 1/3
  • Под Перемышлем осквернили могилы украинских воинов
  • Под Перемышлем осквернили могилы украинских воинов
  • Под Перемышлем осквернили могилы украинских воинов
В Польше вандалы осквернили могилы украинских воинов
Под Перемышлем осквернили могилы украинских воинов
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Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем.

Об этом сообщает Onet.

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На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие сечевые стрельцы - узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирч и Лишний.

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Именно братская могила воинов УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Злоумышленники закрасили надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные гербы Украины на крестах.

Помимо могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.

Ранее сообщалось, что поляка оштрафовали за уничтожение вывески с гербом Украины. Табличка висела на стене дома, где находится почетное консульство Украины.

 

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Теги: Украина, Польша, вандализм, вандалы, могилы, воины, вандал
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    13.11.2019, 15:19
Оценка:  +1
VSHIVANKA
В ЧЁМ НОВОСТЬ ?
НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО.....
Кайдаш    13.11.2019, 15:18
Оценка:  -2
Кайдаш
"На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие сечевые стрельцы...которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских." - не думаю, что это сделали поляки...
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