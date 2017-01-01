Профессору-расчленителю Соколову передали в СИЗО очки

Соколов попросил очки, чтоб он смог работать.

Подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении тела любовницы и аспирантки известному историку Олегу Соколову в следственный изолятор передали очки.

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Об этом заявил его адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.

Очки попросил сам Соколов. По его словам, он в СИЗО сходит с ума без научной деятельности.

Также сообщается, что Соколов встретился с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым. Арестованный отметил, что жалоб касательно условий в СИЗО. Проверка также нарушений не нашла.

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

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