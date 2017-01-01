Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Профессору-расчленителю Соколову передали в СИЗО очки

Комментариев: 0
Соколов попросил очки, чтоб он смог работать.
Соколов попросил очки в СИЗО
Соколов попросил очки в СИЗО
Фонтанка

Подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении тела любовницы и аспирантки известному историку Олегу Соколову в следственный изолятор передали очки. 

Читай также: Плакал и завывал: Суд арестовал историка-расчленителя на 2 месяца

Об этом заявил его адвокат Александр Почуев, сообщает ТАСС.

Очки попросил сам Соколов. По его словам, он в СИЗО сходит с ума без научной деятельности. 

Также сообщается, что Соколов встретился с председателем городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым. Арестованный отметил, что жалоб касательно условий в СИЗО. Проверка также нарушений не нашла.

Читай также: Историк Соколов, расчленивший свою любовницу, попросил закрыть его в СИЗО

Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Соколов, убийство, расчленитель, профессор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь