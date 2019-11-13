Основателя Cirque du Soleil арестовали за выращивание канабиса

Представители миллионера заявили, что марихуана выращивалась исключительно для личного пользования.

Во Франции задержали основателя легендарного цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города Папэте.

Канадский миллионер выращивал коноплю на своем острове Нукутепипи в архипелаге Туамоту. Наркотик выращивался в специально оборудованном контейнере под замком.

О Мини-плантации полиция узнала после задержания одного из людей из близкого окружения миллионера. На телефоне задержанного были фото растущей индийской конопли.

После этого Лалиберте задержали в аэропорту Папэте, а уже в среду, 13 ноября, он предстанет перед судом.

Компания миллионера Lune Rouge заявила, что марихуана выращивалась "в медицинских целях" и "исключительно для личного потребления". Полиция проверит правдивость этого заявления и были ли у компании каналы сбыта наркотика.

На своем острове Лалиберте сдает в аренду 16 элитных особняков за €900 тысяч в неделю.

Ранее сообщалось, что американцу в McDonald's насыпали марихуану в чай. Также Корреспондент писал о том, что австралиец 18 лет жил с капсулой марихуаны в носу.

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