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У Лукашенко считают "негативным примером" евроинтеграцию Украины

Комментариев: 2
Чиновник заявил, что понимает стремление Украины быть ближе к Европе, но Беларусь не желает действовать в такой же логике.
Белорусский чиновник не разделяет стремления Украины в ЕС
Белорусский чиновник не разделяет стремления Украины в ЕС
АР (архивное фото)
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал ситуацию в Украине "негативным примером" из-за желания быть ближе к Европе, о чем он заявил в интервью немецкому "S"uddeutsche zeitung", опубликованному на сайте Белорусской дипломатической службы.
 
Макей сообщил, что Украина является вторым крупнейшим экономическим партнером Беларуси, а между странами установились хорошие отношения. 
 
"Мы понимаем, скажем так, логику украинского руководства. Но должен честно сказать, что ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - высказался чиновник.
 
По его словам, Беларуси нужны "равные отношения на всех направлениях, возможно, несколько больше в отношении России". 
 
"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - заявил глава белорусского МИД.
 
 
Ранее президент Беларуси обратился в СНГ на счет Украины.

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Теги: Беларусь, МИД, Евроинтеграция, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Міні_Ми    13.11.2019, 18:35
Оценка:  0
Міні_Ми
А для мене білорусь з путінською рашею негативний приклад, тому що не можна бути консервативними більшовиками в 21 столітті, це аморальна ганьба.
Міні_Ми    13.11.2019, 18:37
Оценка:  0
Міні_Ми
У той час, коли всі розвинені країни сповідують шлях свободи особистості і розвиненої демократії, тільки така ганебна нікчемність як путін, може виступати проти
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