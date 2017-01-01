Потоп в Венеции: двое погибших, сотни миллионов ущерба

Накануне вода в Венеции поднялась до 1,87 метра. Серьезный ущерб нанесен базилике Святого Марка, три баржи затонули, а в музее Ка-Пезаро произошел пожар.

Венеция в кризисном состоянии Власти после рекордного наводнения. Об этом заявили местные власти и попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение, передает Ansa в среду, 13 ноября.

Накануне уровень воды в Венеции достиг 1,87 метра. Только один раз вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро сообщил, что базилике Святого Марка нанесен серьезный ущерб, как и всему городу и острову.

"Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием", - написал мэр в Twitter.

Тогда 78-летний местный житель погиб от удара током во время выливания воды из его дома. Еще один человек также умер во время наводнения, хотя в его случае, возможно, была естественная причина смерти.

Три баржи затонули, а гондолы и другие лодки сорвало с причалов. В музее Ка 'Пезаро произошел пожар из-за электрической неисправности. Почти весь город остается затоплен несмотря на то, что уровень воды опустился до 1,5 м в среду.

Венецианский театр Ла Фениче временно прекратил работу. Хотя театр не затопило, вода попала в зону, которая влияет на электрическую и противопожарную системы.

Брюгнаро заявил, что городской совет просит центральную власть объявить в городе чрезвычайное положение. Он обратился к местному населению с просьбой собирать фото- и видеодоказательства ущерба.

"По оценкам, убытки огромны. Речь идет о сотнях миллионов евро. Ведь речь идет не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", - сказал он.

Губернатор Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с "полным апокалиптическим опустошением".

"Я не преувеличиваю: 80% города находится под водой, ущерб трудно постичь", - сказал он.

Напомним, в конце октября прошлого года из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до 156 см над уровнем моря. Из-за этого 75% территории города оказалось под водой.

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