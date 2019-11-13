Импичмент Трампа: появились показания Тейлора

Уильям Тейлор сообщил, что неофициальным каналом связи между США и Украиной управлял Джулиани. Он также указал, что власти Украины получили поддержку США, но не благодаря Трампу, и они ему ничего не должны.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор дал показания во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN в среду, 13 ноября.

Тейлор заявил, что адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани управлял отдельным "нерегулярным" каналом связи с правительством Украины. Тейлор также выразил уверенность в том, что исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни был неотъемлемой частью этого канала общения.

Он добавил, что украинцы "были готовы двигаться вперед" в расследовании, которое требовал Вашингтон.

Кроме Малвейни, через этот неофициальный канал связи с Украиной вели переговоры бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, посол в Европейском союзе Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри.

Тейлор подтвердил свою убежденность в том, что предполагаемая встреча между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским была обусловлена началом расследований по делу Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

"К середине июля мне стало понятно, что встреча, к которой стремился президент Зеленский, была обусловлена расследованиями против Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года", - заявил Тейлор.

При этом, Тейлор утверждает, что Украина ничего не должна Дональду Трампу. По его словам, Трамп считал, что украинцы обошлись с ним несправедливо и поэтому он подумал, что они обязаны исправить это.

"Власти Украины получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в США стартуют публичные слушания по импичменту Трампа. Расследование о возможных злоупотреблениях властью президента США переходит в формат прямого эфира.

Помощник госсекретаря США Джордж Кент стал первым свидетелем по процедуре импичмента Трампа. В частности, он рассказал о противостоянии юриста Трампа Рудди Джулиани и экс-посла США Мари Йованович.

Как известно, в США расследуют, требовал ли Трамп от президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении его потенциального оппонента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

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