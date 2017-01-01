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В ЮАР пронесся мощный торнадо

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Смерч вырывал деревья с корнем, а некоторые пострадавшие лишились конечностей или получили другие тяжелые травмы. Сообщается также о пропавших без вести.

В провинции Квазулоу-Натал в ЮАР пронесся сильный торнадо. Об этом сообщает журналистка Набила Шейх в Twitter в среду, 13 ноября.

На данный момент известно, что погибли три человека, множество людей получили тяжелые травмы, некоторым оторвало руки и ноги, также есть пропавшие без вести.

Есть разрушенные дома и выкорчеванные с корнем деревья. Энергоснабжение в регионе прекращено. В пострадавшие районы направлены спасатели.

Напомним, что ранее на юге Испании прошел мощный торнадо. Смерчь ламал деревья и повредил линии электропередач. Непогода накрыла почти всю Испанию, но торнадо зафиксировали только поблизости от Малаги.

Также сообщалось, что в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч. Видео было сделано туристами, которые отдыхали на пляже. Позднее ролик был опубликован в Сети.

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Теги: ЮАР, торнадо, смерч
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Источник: korrespondent.net

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