Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года

Йенс Столтенберг получил награду и в благодарственной речи заявил о важности трансатлантической дипломатии.

Генсек НАТО стал дипломатом года по версии Foreign Policy nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг стал Дипломатом года по версии американского журнала Foreign Policy. Об этом сообщила пресс-служба Альянса в среду, 13 ноября.

Церемония вручения состоялась накануне в Вашингтоне.

Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.

Напомним, что ранее в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet