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Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года

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Йенс Столтенберг получил награду и в благодарственной речи заявил о важности трансатлантической дипломатии.
Генсек НАТО стал дипломатом года по версии Foreign Policy
Генсек НАТО стал дипломатом года по версии Foreign Policy
nato.int

Генсек НАТО Йенс Столтенберг стал Дипломатом года по версии американского журнала Foreign Policy. Об этом сообщила пресс-служба Альянса в среду, 13 ноября.

Церемония вручения состоялась накануне в Вашингтоне.

Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.

Напомним, что ранее в Киеве завершилось заседание Североатлантического альянса, в рамках которого состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, по итогам которого было принято совместное заявление.

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Теги: НАТО, награды, премия, Дипломатия, дипломат, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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