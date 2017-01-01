Трамп не смотрит слушания по делу об импичменте

Президент США не смотрит открытые слушания в Конгрессе в деле об импичменте и объясняет это тем, что слишком занят.



Американский президент Дональд Трамп заявил, что "слишком занят", чтобы следить за первыми публичными слушаниями в Конгрессе США по его импичменту, передает Associated Press в среду, 13 ноября.



"Все это выдумка и охота на ведьм. Я уверен, что мне предоставят доклад. Мне пока не сообщали об этом. Я видел, что демократы использовали юристов, которые работают на телевидении. Я не удивлен, так как Адам Шифф (глава комитета – ред.) не может задать собственные вопросы", – сказал Трамп.



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