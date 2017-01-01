Эрдоган вернул Трампу оскорбившее его письмо

Турецкий лидер вернул своему американскому коллеге письмо с призывом "не валять дурака" и "не подводить весь мир".



Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому лидеру Дональду Трампу его письмо.

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал турецкий президент на совместной пресс-конференции в среду, 13 ноября.

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