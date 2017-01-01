Эрдоган вернул Трампу оскорбившее его письмо
Турецкий лидер вернул своему американскому коллеге письмо с призывом "не валять дурака" и "не подводить весь мир".
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому лидеру Дональду Трампу его письмо.
"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал турецкий президент на совместной пресс-конференции в среду, 13 ноября.
Напомним, в середине октября Трамп направил письмо главе Эрдогану. В письме американский лидер призвал турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в Сирии.
Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США о военном наступлении Турции на Сирию.
Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США о военном наступлении Турции на Сирию.
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