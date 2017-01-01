Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эрдоган вернул Трампу оскорбившее его письмо

Комментариев: 0
Турецкий лидер вернул своему американскому коллеге письмо с призывом "не валять дурака" и "не подводить весь мир".
Дональд Трамп и Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Тайип Эрдоган
Getty Images

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Вашингтоне вернул американскому лидеру Дональду Трампу его письмо.
 
"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал турецкий президент на совместной пресс-конференции в среду, 13 ноября.
 
Напомним, в середине октября Трамп направил письмо главе Эрдогану. В письме американский лидер призвал турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в Сирии.

Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США о военном наступлении Турции на Сирию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Турция, письмо, Трамп, Эрдоган
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь