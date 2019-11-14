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Турция готова приобрести у США ЗРК Patriot

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Турция может купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если поступит выгодное предложение.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что готов приобрести системы ЗРК Patriot, если США предложат выгодные условия.
 
"Мы можем преодолеть разногласия вокруг (российских зенитных ракетных систем – ред.) С-400 и (американских истребителей пятого поколения – ред.) F-35. Я сказал президенту о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение", – сказал турецкий президент 13 ноября на пресс-конференции по итогам переговоров.
 
Также Эрдоган подчеркнул, что Турция настроена решительно "открыть новую страницу" в отношениях с США, и только диалог позволит двум странам разрешить разногласия в области оборонной промышленности.
 
Напомним, в 2017 году Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились
 
В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35. 

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Теги: США, Турция, Эрдоган, ЗРК Ratriot
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    14.11.2019, 06:06
Оценка:  0
VSHIVANKA
СРАВНИВ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНУ С 400 И ПАТРИОТА , СРАЗУ ОТПАДАЮТ ВСЕ СОМНЕНИЯ.....
НИЧЕГО ЛИЧНОГО , ПРОСТО БИЗНЕС.....
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