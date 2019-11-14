Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент раскритиковал решение главы США признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства.



Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил США в заговоре с целью организации переворота в Боливии. Об этом он написал в Twitter.

Моралес заявил, что осуждает решение президента США Дональда Трампа о признании временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая объявила себя исполняющей обязанности главы государства после отставки Моралеса.

"Переворот, повлекший за собой гибель моих боливийских братьев, является политическим и экономическим заговором, исходящим из США", – заявил он.



Напомним, протесты в Боливии начались после выборов президента в октябре. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса, на улицах начались манифестации. Позднее на сторону протестующих стали переходить полицейские и армия.

Моралес объявил об отставке 10 ноября и через два дня покинул страну.

После его ухода беспорядки не прекратились, манифестанты продолжили громить государственные учреждения и нападать на чиновников. В результате столкновений погибли семеро человек, около 400 пострадали.

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