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В Москве убили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу

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Спортсмена нашли застреленным.
В последнее время Ашот возглавлял Департамент спорта Всемирного армянского конгресса
В последнее время Ашот возглавлял Департамент спорта Всемирного армянского конгресса
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Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

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“Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте в свой автомобиль, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и исчезли“, - говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело об убийстве и незаконном обороте оружия. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.

40-летний Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он установил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов в секунду Ашот Болян сделал 11 ударов, из которых 8 руками, и 3 ногами.

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В 2004 году Болян переехал в Россию и завершил карьеру. В последнее время он возглавлял Департамент спорта Всемирного армянского конгресса, был президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавляет департамент спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

Как сообщалось 3 ноября, в Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии.

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Теги: убийство, спортсмен, Москва, армянин, Россия
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Комментариев (1)
krolikoff_net    14.11.2019, 11:28
Оценка:  0
krolikoff_net
Будни поганого российского мира.
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