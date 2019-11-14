Студент открыл стрельбу в колледже: один погибший, трое раненых

Студент российского колледжа зарядил в туалете ружье, зашел в аудиторию и начал стрелять по сокурсникам.

В колледже российского Благовещенска утром в четверг, 14 ноября, произошла стрельба.

Как сообщают российские СМИ, студент учебного заведения пришел в здание с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один из них погиб на месте, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Нападавшего полицейские заблокировали в аудитории, после чего он покончил с собой.



Как рассказал один из очевидцев произошедшего сайту 360, студент Амурского жилищно-коммунального колледжа пришел в учебное заведение с дробовиком, пронес его мимо охранника, а потом зашел в туалет, где начал его заряжать.



По словам собеседника телеканала, молодой человек "выкинул" учителя из аудитории и начал стрелять по другим студентам. "Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил", - сказал он. Другой учащийся колледжа рассказал, что все одногруппники стрелка спрятались после того, как он вошел в аудиторию.



По данным источников Порт-Амур в колледже, стрельбу открыл студент четвертого курса. "Он вошел в аудиторию и сказал: "Вы все меня достали", стал стрелять, одному из парней попал в голову, других тоже ранил, а потом покончил с собой", - уточнил собеседник издания.



Изданию Амур Инфо очевидцы трагедии также рассказали, что студент во время занятий вышел в туалет и вернулся оттуда с ружьем. В аудитории, где он открыл огонь, находились около 20 человек. Всего, по словам очевидцев, было слышно пять выстрелов. Когда началась стрельба, учащиеся разбежались, их вещи остались в аудитории.

Также стала известна личность стрелка - студент 4 курса Данил Засорин.

По данным Mash, студент открыл стрельбу после того, как его выгнали из аудитории за опоздание. Студента попросили выйти во время начавшегося занятия, через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем в руках и начал стрелять.

"По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки. Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему", - сообщает Mash.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погибли 20 человек (15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей), более 70 получили ранения. Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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