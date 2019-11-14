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При обстреле сектора Газа погибли 34 палестинца

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При израильских обстрелах сектора Газа погибли 34 палестинца. Более 100 человек оказались ранены.
Со вторника жертвами стали 34 палестинца
Со вторника жертвами стали 34 палестинца

Жертвами израильских обстрелов сектора Газа со вторника стали 34 палестинца, еще 111 получили ранения. Такие данные приводит в четверг, 14 ноября, новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав анклава.

Только минувшей ночью, когда в результате авиаудара в районе города Дейр-Балах был разрушен дом, погибли восемь арабов - члены одной семьи. В числе погибших, по данным палестинской стороны, есть женщины и дети. Палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами.

Ранее сообщалось, что по Израилю выпустили 50 ракет из сектора Газа. Одна из них попала в жилой дом.

А в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по командиру палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. Он был ликвидирован. Также погибла женщина, которая находилась с ним в одном доме.

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Теги: Израиль, сектор Газа, Палестина, арабо-израильский конфликт, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LERMI_    14.11.2019, 11:55
Оценка:  0
LERMI_
та ну я вважаю, що їм потрібно помиритися, хай ізраіль дасть грошей сектору, бо гроші тож самий кращий спосіб помиритися!
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