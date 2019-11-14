Япония приглашала команду из "ДНР" для участия в кубке мира по каратэ

Организаторы мероприятия - частная структура "Всемирная федерация каратэномичи".

Япония приглашала команду с территории оккупированного Донбасса для участия в ХІХ кубке мира по каратэ. Соревнования в Токио 7-10 ноября проводила “Всемирная федерация каратэномичи“. Сайты террористов и оккупантов так называемой “ДНР“ браво отрапортовали о том, что их спортсмены выступили на международном турнире.

Об этом сообщает посольство Украины в Японии.

Представители секретариата организации подтвердили факт приглашения для участия команды, тренировочный клуб которой находится на оккупированной территории Донецкой области.

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“В рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия“, - говорится в сообщении.

Посольство Украины продолжает принимать меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

Стоит отметить, что “Всемирная федерация каратэномичи“ является частной организацией, которая работает в малоизвестном направлении каратэ. Это международная организация, целью которой является возвращение к традициям японского каратэ. Такой вид единоборств отличается применением различных техник: ударов руками, локтями, ногами, головой, бросковыми приемами.

Но пока нет официальных комментариев о том, как Япония могла позволить использовать символы террористических организаций на турнире у себя в стране.

Как сообщалось 7 ноября, в Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ.

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