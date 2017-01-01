В Германии раскрыли сеть нелегального трудоустройства украинцев

Украинцам выдавали фальшивые документы, помогали нелегально трудоустроиться и найти жилье.

Полиция Германии разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным трудоустройством граждан Украины. По данным представителя полиции в Ганновере, вчера, 13 ноября, правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях.

"Группа преступников привлекала в Германию работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины, приезжавших в страну вроде с туристической целью. Впоследствии они оставались в ФРГ для трудовой деятельности, хотя по закону не имели на это права", – говорится в сообщении.

Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для прохождения регистрации в местных органах власти, а также в социальных и страховых службах.

Кроме этого, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало гражданам Украины нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

По данным общественно-правовой телерадиокомпании NDR, украинцев трудоустраивали в различных сферах, в том числе, и на производстве.

При этом, в полиции заявили, что информации о привлечении украинских граждан к проституции нет.

К рейду привлекли 510 сотрудников федеральной полиции. В рамках спецоперации проводились масштабные обыски нескольких десятков домов и производственных помещений в Северной Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северном Рейне-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце. Также было издано несколько ордеров на арест.

NDR сообщает, что среди задержанных – 52-летний мужчина, который считается одним из руководителей преступной группировки. Следователи до сих пор пытаются определить истинное количество участников группировки.

Во время спецоперации правоохранители конфисковали многочисленные доказательства – ноутбуки, мобильные телефоны, документы, наличные и целый арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что парламент Германии принял пакет миграционных законов, которые упрощают трудоустройство для специалистов различных специальностей, в том числе тех, которые имеют "неакадемические" профессии. В первую очередь ФРГ открывает рынок труда для людей из стран, которые не входят в ЕС.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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