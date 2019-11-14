Протестующие в Гонконге вооружились луками, копьями и арбалетами

Участники акций протеста блокируют городской транспорт и устраивают стычки с правоохранителями.

Полиция Гонконга заявила, что ранним утром в четверг, 14 ноября, протестующие стреляли по полицейским из луков и бросали горшки с цветами. Полицейские не пострадали и в ответ применили слезоточивый газ, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что интенсивные протесты и столкновения с полицией в Гонконге продолжаются четвертый день подряд. Демонстранты пытаются блокировать городской транспорт в будни, это их новая стратегия. СМИ в эти дни стали сообщать, что среди протестующих стали появляться люди, вооруженные луками, копьями и арбалетами.

В четверг закрыты детские сады и школы. Утром городское бюро образования продлило перерыв в работе школ до конца недели. Университеты отменили занятия до выходных или объявили онлайн-курсы.

Кампус Китайского университета Гонконга стал одним из главных лагерей протестующих. В минувший вторник там были стычки студентов с полицией и в результате была разрушена ближайшая железнодорожная станция. В среду столкновения происходили в других районах города, а в кампусе протестующие занимались укреплением баррикад. Студенты захватили одну из университетских столовых и кормят там протестующих, сообщает South China Morning Post. Они пытались добиться судебного запрета на вход полиции на территорию кампуса, но суд им отказал.

В четверг демонстранты заблокировали более 20 улиц и дорог, а в метро не работают 15 станций.

Представитель полиции в четверг заявил, что поведение протестующих стало на шаг ближе к терроризму. По его словам, на территории Китайского университета они изготавливают и складируют вооружения, такие, как бутыли с зажигательной смесью, луки, стрелы и катапульты. В полиции отметили, что эта тенденция начала распространяться и на другие университеты города.

Из-за беспорядков и транспортных проблем была отменена конференция Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, запланированная на следующей неделе. Ранее стало известно, что отменены намечавшиеся на февраль гонки электромобилей Формулы Е, и может быть отменен этап мировой серии Регби-7.

On fire: Here’s how clashes between protesters and police escalated on Tuesday night at the Chinese University of Hong Kong.

More @business: https://t.co/aUC1AzPF0Q #HongKongProtests # #CUHK pic.twitter.com/FzTg3Ev3gr — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 13, 2019

За ночь со среды на четверг в больницы Гонконга поступили 19 раненых, за день среды - 67 человек, заявили в управлении здравоохранения.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, двое из участников акций протеста получили ранения. Двое пострадавших, получившие травмы на этой неделе, находятся в критическом состоянии - это 70-летний мужчина и 15-летний подросток.

"5 demands, not 1 less."



Protesters return to Hong Kong's Central business district for the 4th straight day of lunchtime demonstrations #HongKongProtests # pic.twitter.com/7hFZL6WBNV — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

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