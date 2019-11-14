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"Наши услуги стоят недешево!": Лукашенко упрекнул РФ

Комментариев: 3
Президент Беларуси сделал резонансное заявление.
Лукашенко упрекнул РФ
Лукашенко упрекнул РФ
ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично упрекнул РФ в том, что соседняя страна не хочет им помочь с обеспечением армии современным оружием.

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Об этом сообщает издание Белта.

Такое заявление Лукашенко сделал в ходе общения с представителями Госпогранкомитета и Совета безопасности о взаимодействии Беларуси и РФ в пограничных вопросах.

Лукашенко заявил, что Беларусь фактически осуществляет функции защиты РФ на западной границе, но оружие закупает за собственные деньги.

Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? - сказал Лукашенко.

Он также отметил, что белорусские военные не уступают в профессионализме российским коллегам, но за оружие должны платить РФ большие деньги.

Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах, - добавил он.

Также лидер Беларуси отметил, что сейчас его страна с РФ обсуждают углубленную интеграцию.

Все возникающие вопросы необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево! - подытожил он.

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Напомним, у Лукашенко считают “негативным примером“ евроинтеграцию Украины. Чиновник заявил, что понимает стремление Украины быть ближе к Европе, но Беларусь не желает действовать в такой же логике.

 

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Теги: Лукашенко, РФ, оружие, упреки
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Комментариев (4)
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Kostos    14.11.2019, 15:46
Оценка:  0
Kostos
ЯплакалЪ
Яukr    14.11.2019, 15:53
Оценка:  0
Яukr
Я тоже ))
П    14.11.2019, 15:44
Оценка:  +1
П
Продолжайте сосать
Путин_xyйло    14.11.2019, 14:56
Оценка:  +7
Путин_xyйло
Вас расияни и так "защитят"
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