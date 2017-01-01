Названо количество заключенных украинцев в Польше

Польская прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте одного из лидеров УНА-УНСО.

В тюрьмах Польши сейчас сидит больше 800 украинцев, о чем сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в интервью Pavlovsky News.

"В тюрьмах сейчас сидит больше 800 человек", - сказал Павлюк.

По его словам, уже было очень много случаев экстрадиции, но точное количество нужно устанавливать дополнительно.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте одного из лидеров УНА-УНСО Игоря Мазура, которого 9 ноября задержали в Польше. Сообщается, что он был задержан по запросу РФ через Интерпол.

Вице-спикер Польши Малгожата Гошевска сообщила, что задержание ветерана АТО Игоря Мазура является "исключительно техническим" шагом и Польша не намерена передавать его РФ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что РФ обвиняет задержанного в Польше Игоря Мазура в боевых действиях против ее войск в Чечне, в очередной раз используя инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины.

13 ноября стало известно о том что задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину.

Также сообщалось, омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех украинских заключенных в РФ.

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