В Турции заявили о разногласиях с РФ и задержках поставок С-400

Задержка в поставках, по мнению эксперта, может быть спланированной для смягчения взаимоотношений Анкары и Вашингтона.

В Турции сообщили о задержках в поставках С-400

Очередные поставки из России в Турцию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Defense News со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

По его словам, "техническая работа продолжается". "Мы планируем график на следующий год. В отличие от первой [партии], здесь есть совместное производство и передача технологий. Это выходит за рамки "давайте быстро купим и установим" первой системы", - сказал чиновник.

Издание также привело комментарий неназванного турецкого специалиста, согласно которому задержка очередной поставки С-400 Триумф могла быть спланирована изначально с целью смягчить взаимоотношения Анкары и Вашингтона, не желающего видеть у члена НАТО российскую военную технику.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Также США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400.

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