Во Франции из-за землетрясения на месяц остановили АЭС

Работу реакторов АЭС Крюа юго-востоке будут постепенно востаннавливать в начале декабря.

После землетрясения на юго-востоке Франции три реактора АЭС Крюа запустят только в первой половине декабря. Об этом рассказал энергетический оператор Франции компания EDF, сообщает в четверг, 14 ноября, Укринформ.

"EDF планирует постепенно восстановить работу реакторов на АЭС Крюа в течение первых двух недель декабря", - заявили в компании.

Оператор сообщил, что после землетрясения 11 ноября на станции Крюа продолжаются меры контроля трех реакторов, которые были остановлены.

Сейчас результаты контроля оценивает национальный регулятор атомной безопасности Франции.

Напомним, 11 ноября во Франции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,4. Три человека получили незначительные ранения.

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