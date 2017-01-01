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Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

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Эрдоган заявил, что Турция не заменит российские системы американскими из-за существующего стратегического партнерства с РФ.
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot
Минобороны РФ

Турция не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Bloomberg в четверг, 14 ноября.

Эрдоган пояснил, что это невозможно, учитывая существующее стратегическое партнерство с РФ. При этом он напомнил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Чтобы урегулировать споры с США по поводу приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400, Эрдоган предложил создать рабочую группу. Ее работу может координировать НАТО, считает он.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Также США предупредили Турцию о санкциях из-за покупки С-400.

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Теги: Россия, США, Турция, С-400
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Источник: korrespondent.net

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