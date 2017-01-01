Путин: В формуле Штайнмайера нет ничего содержательного

Формула Штайнмайера противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась ради движения вперед, подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин заявил, что в формуле Штайнмайера нет ничего содержательного, но Москва с ней согласилась ради движения вперед. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии 14 ноября.

По словам Путина, формула Штайнмайера является просто инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

"Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул российский лидер.

Договоренность касается закона об особом статусе неподконтрольных районов Донбасса, который начнет действовать на постоянной основе только после проведения там местных выборов по украинскому законодательству, признанных мировым сообществом.

Согласие украинских властей на формулу Штайнмайера вызвало бурную реакцию в обществе и привело к масштабным митингам