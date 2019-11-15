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Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

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Российский лидер указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом он подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
 
Президент РФ Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом он рассказал 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, сообщает ТАСС
 
Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.
 
"Мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - указал Путин.
 
По его словам, Нафтогаз новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту. При этом Москва готова к достижению любых соглашений с Киевом и по украинскому законодательству, и по европейским законам.
 
"Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует", - отметил президент РФ.
 
 
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина и европейские партнеры готовы к тому, что Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа.
 
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Теги: газ, Украина-Россия, Путин, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    15.11.2019, 02:31
Оценка:  0
Graddfeydd
Крокодиловы слезы. Нужно дожимать кацапскую гопоту в международных судах и не вестись на их лживые обещания. Мocкaли недоговороспособны (просто ублюдочны по своей шовинистической природе), кинут в обязательном порядке: заключение с ними любых договоров - это особо изощренная форма мазохизма.
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