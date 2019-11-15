Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Российский лидер указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом он подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

Президент РФ Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом он рассказал 14 ноября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, сообщает ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству с Киевом как по транзиту, так и по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

"Мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - указал Путин.

По его словам, Нафтогаз новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту. При этом Москва готова к достижению любых соглашений с Киевом и по украинскому законодательству, и по европейским законам.

"Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует", - отметил президент РФ.