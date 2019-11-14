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Снегопад во Франции: без света 200 тысяч домов

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Настолько сильные снегопады наблюдались во Франции около 20 лет назад. В результате непогоды погиб 63-летний мужчина.
Сильный снегопад во Франции парализовал дороги и обесточил дома
Сильный снегопад во Франции парализовал дороги и обесточил дома
twitter.com/BFMTV
 
Из-за сильного снегопада на юго-востоке Франции остались без электричества 200 тысяч домовладений. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил телеканал BFMTV.
 
Как уточнил представитель компании электроснабжения Enedis, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. 
 
В департаменте Изер упавшее дерево убило 63-мужчину, который пытался расчистить снег на дороге.
 
По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд. Состав пришлось эвакуировать.
 
Также 14 ноября в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
 
 
 
Ранее сообщалось, что сильный снегопад стал причиной более 175 ДТП в канадском городе Эдмонтон.

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Теги: снегопады, Франция, фото, свет, снег, снегопад, непогода, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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