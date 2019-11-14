Снегопад во Франции: без света 200 тысяч домов

Настолько сильные снегопады наблюдались во Франции около 20 лет назад. В результате непогоды погиб 63-летний мужчина.

Сильный снегопад во Франции парализовал дороги и обесточил дома twitter.com/BFMTV

Из-за сильного снегопада на юго-востоке Франции остались без электричества 200 тысяч домовладений. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил телеканал BFMTV

Как уточнил представитель компании электроснабжения Enedis, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега.

В департаменте Изер упавшее дерево убило 63-мужчину, который пытался расчистить снег на дороге.

По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд. Состав пришлось эвакуировать.

Neige en Is`ere: un train 'evacu'e entre Grenoble et Lyon https://t.co/daQCke75B4 pic.twitter.com/NgfkRJtTfB — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2019

Также 14 ноября в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.

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