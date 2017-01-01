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Израиль возобновил атаки на "Исламский джихад"

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Авиаудары израильских военных являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории сектора Газа.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15

Израильские ВВС в пятницу, 15 ноября, возобновили авиаудары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии Израиля.

Отмечается, что атаки являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории анклава.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены. 

 
По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек

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Теги: Израиль, сектор Газа, арабо-израильский конфликт, авиаудар, радикалы
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Источник: korrespondent.net

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