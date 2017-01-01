Израиль возобновил атаки на "Исламский джихад"
Израильские ВВС в пятницу, 15 ноября, возобновили авиаудары по объектам палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии Израиля.
Отмечается, что атаки являются ответом на ракетные пуски, произведенные с территории анклава.
Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.
После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены.
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