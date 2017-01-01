На выборах в Беларуси не будет наблюдателей Европарламента

Ни один из евродепутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать белорусские выборы.

Европейский парламент не будет наблюдать за парламентскими выборами в Беларуси. Об этом сказано в официальном заявлении Европарламента, опубликованном в четверг, 14 ноября.

В заявлении отмечается, что ни один из депутатов не был уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени всего Европарламента.

Таким образом, если один из евродепутатов решит наблюдать за избирательным процессом, он будет делать это в своем личном качестве и ни при каких обстоятельствах "не будет представлять точку зрения или позицию Европейского парламента".

Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября. По данным государственного агентства БелТА, на выборах аккредитованы более тысячи иностранных наблюдателей, в том числе от СНГ, ОБСЕ, ПАСЕ и Шанхайской организации сотрудничества.

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