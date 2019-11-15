США грозят Египту санкциями за покупку Су-35 - СМИ

США предупредили Египет о возможных последствиях приобретения российских истребителей Су-35. Об этом говорится в письме, которое было направлено в среду, 13 ноября, министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки, сообщает газета The Wall Street Journal

Отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер направили совместное письмо в Каир на фоне визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности", - указано в документе.

По информации источника издания в Госдепе, предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.