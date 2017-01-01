Двенадцатилетняя девочка шла по мосту, когда на нее напал четырехметровый крокодил.

На Филиппинах ребенка спасли из пасти крокодила Viral Press

На филиппинах подросток спас от гибели в пасти крокодила свою малолетнюю сестру. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Палаван с 12-летней Хаиной Лизой Хосе Хаби. Девочка переходила ручей по мосту, когда в ее ногу вцепился четырехметровый крокодил.

Когда рептилия пыталась затащить девочку под воду, ее крики услышал ее 15-летний брат Хашим. Подросток начал бросать в крокодила камни и освободил сестру из пасти рептилии на время, достаточное, чтобы вызвать подмогу.

Cмотрите фотогалерею: Подросток спас сестру из пасти крокодила

Хаби доставили в местную больницу с глубокой раной. Ее состояние стабильно. Девочка признается, что была уверена, что умрет.

Полицейские начали поиск крокодила, опасаясь, что он нападет на кого-то еще.

Ранее в Зимбабве девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели. Также Корреспондент писал о том, что охотник принял крокодила за бревно и поплатился.

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