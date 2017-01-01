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Подросток спас сестру из пасти крокодила

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Двенадцатилетняя девочка шла по мосту, когда на нее напал четырехметровый крокодил.
На Филиппинах ребенка спасли из пасти крокодила
На Филиппинах ребенка спасли из пасти крокодила
Viral Press

На филиппинах подросток спас от гибели в пасти крокодила свою малолетнюю сестру. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Палаван с 12-летней Хаиной Лизой Хосе Хаби. Девочка переходила ручей по мосту, когда в ее ногу вцепился четырехметровый крокодил.

Когда рептилия пыталась затащить девочку под воду, ее крики услышал ее 15-летний брат Хашим. Подросток начал бросать в крокодила камни и освободил сестру из пасти рептилии на время, достаточное, чтобы вызвать подмогу.

Хаби доставили в местную больницу с глубокой раной. Ее состояние стабильно. Девочка признается, что была уверена, что умрет.

Полицейские начали поиск крокодила, опасаясь, что он нападет на кого-то еще.

Ранее в Зимбабве девочка оседлала крокодила и спасла подругу от гибели. Также Корреспондент писал о том, что охотник принял крокодила за бревно и поплатился.

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Теги: дети, ребенок, фото, крокодилы, Филиппины, инцидент, нападение, крокодил
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Источник: korrespondent.net

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