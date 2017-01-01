Путин выдвинул условие для нормандского формата

Российский президент не хочет встречаться в нормандском формате без продления закона об особом статусе Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит смысла во встрече в нормандском формате. Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает РБК-Украина.

По его словам, закон должен быть согласован с представителями "ЛДНР", которых поддерживает Россия.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - заявил Путин

Отметим, 31 декабря 2019 года действующий закон об особом статусе Донбасса теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - заявил Путин.

Ранее Путин высказался о встрече с Зеленским. Владимир Путин заявил, что до нормандского саммита не будет встречаться с Владимиром Зеленским. Президент РФ также поприветствовал разведение сил на Донбассе.

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