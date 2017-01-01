Импичмент Трампа: публичные слушания посмотрели 13,8 млн американцев

Первые публичные слушания по импичменту президента США посмотрели миллионы американцев, несмотря на рабочее время.

Трансляция первых публичных слушаний расследования импичмента президента США собрала немалую аудиторию несмотря на рабочее время, которая оценивается только в Соединенных Штатах на уровне 13,8 млн зрителей. Об этом сообщило медиа-агентство Nielsen.

"По оценкам, 13,8 млн человек наблюдали за показаниями американских дипломатов Билла Тейлора и Джорджа Кента на первых публичных слушаниях расследования импичмента президента Дональда Трампа в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что трансляция происходила через сеть интернет, кроме того 10 телеканалов передавали изображение в прямом эфире с 10 утра до 16 часов среды, когда проходили слушания.

По оценкам агентства, количество зрителей превысило средние показатели для подобных событий. При этом, не учитывалось возможное количество людей, которые следили за трансляцией в других странах.

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