Протестующие в Тбилиси провели ночь в палатках

Участники акции протеста выступают против провала голосования в парламенте по внесению конституционных поправок о выборах.

Участники акции протеста против провала голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах всю ночь провели в восьми палатках, разбитых на проезжей части проспекта Руставели у парламента республики. Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Мы провели первую ночь в палатках. Нашим планом является усилить протест до того, пока у этой страны не будет возможности проведения достойных выборов. Руставели и не только этот проспект будут перекрыты долго. Будут еще палатки, протест будет активным", - сказал один из организаторов протеста, продюсер Миша Мшвилдадзе журналистам.

К утру неизвестные принесли к палаткам красные розы в знак "революции роз", которая произошла в Грузии в ноябре 2003 года и позволила Михаилу Саакашвили и его партии Единое национальное движение прийти к власти.

"Когда мы говорим о мирных протестах, именно розы могут стать символом мирных действий. Мы не имеем ничего против мирного, бархатного, общепризнанного процесса", - сказал член партии Единое национальное движение, один из участников "революции роз" Георгий Барамидзе в интервью Первому каналу.

Протестующие требуют формирования временного, технического правительства и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Они обещают к полудню провести брифинг и рассказать о своих планах. Вечером митинг у парламента возобновится.

Помимо Тбилиси, митинги охватили и курортный город Батуми. Там, по информации Первого канала, члены Национального движения пикетируют здание местного правительства, требуют его отставки и грозятся, что никого не пустят внутрь.

Ранее сообщалось, что фильм о геях вызвал беспорядки в Тбилиси. В Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за грядущего показа фильма о танцорах-геях. Протестующие - в основном члены радикальной организации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet