Во Франции оценили ущерб от протестов "желтых жилетов"

За год действия протестующих нанесли ущерб французской экономике на 2,5 миллиарда евро, подсчитали власти.

Власти Франции оценивают ущерб от акций протеста движения "желтых жилетов" в 2,5 млрд евро. Об этом сообщило в пятницу, 15 ноября, радио RTL со ссылкой на данные правительства страны.

По его данным, за год 5 тысяч производителей и коммерческих предприятий, пострадавших от действий демонстрантов, обратились за помощью государства, чтобы избежать закрытия бизнеса. В частности, они попросили отсрочку выплат в фонд социального страхования и прочих налогов в размере €460 млн. Страховые компании за минувший год выплатили €230 млн компенсаций 13 тыс. предприятий.

Закрытие предприятий из-за акций "желтых жилетов" или их восстановление после погромов привело к частичной безработице 75 тыс. работников по всей стране. Сильнее всего пострадали отели и рестораны, а также магазины и транспорт.

Напомним, с ноября 2018 года во Франции проходят протесты "желтых жилетов" – как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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