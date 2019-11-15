"Наполеон" из Питера: Где похоронят убитую любовницу профессора

Анастасия Ещенко погибла от рук "гражданского мужа", с которым прожила в одной квартире больше 3 лет.

Похороны 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко состоятся на ее родине – на Кубани. Прощание состоится в субботу, 16 ноября. Об этом сообщают Россми.

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Напомним, Анастасия Ещенко погибла от рук 63-летнего “любимого мужчины“. Им оказался профессор, “наполеоновед“ Олег Соколов. Следствие установило, что Соколов 4 раз выстрелил в голову девушки, а затем расчленил ее тело.

Подозреваемый в убийстве Олег Солоков Сеть

После расчленения мужчина попытался избавиться от тела. Для этого он отправился к реке Мойка и попытался выбросить в пакете отрубленные руки погибшей.

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

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