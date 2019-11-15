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"Наполеон" из Питера: Где похоронят убитую любовницу профессора

Комментариев: 7
Анастасия Ещенко погибла от рук "гражданского мужа", с которым прожила в одной квартире больше 3 лет.
Убитая Анастасия Ещенко
Убитая Анастасия Ещенко
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Похороны 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко состоятся на ее родине – на Кубани. Прощание состоится в субботу, 16 ноября. Об этом сообщают Россми.

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Напомним, Анастасия Ещенко погибла от рук 63-летнего “любимого мужчины“. Им оказался профессор, “наполеоновед“ Олег Соколов. Следствие установило, что Соколов 4 раз выстрелил в голову девушки, а затем расчленил ее тело.

Подозреваемый в убийстве Олег Солоков
Подозреваемый в убийстве Олег Солоков
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После расчленения мужчина попытался избавиться от тела. Для этого он отправился к реке Мойка и попытался выбросить в пакете отрубленные руки погибшей. 

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Напомним, российский историк, возивший французов в Крым, расчленил свою 24-летнюю любовницу. Стало известно, что убийца ранее организовывал визиты Ле Пен в Москву и французских политиков в Крым.

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Теги: анастасия ещенко, олег соколов, Петербург
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Комментариев (8)
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Кайдаш    15.11.2019, 14:16
Оценка:  0
Кайдаш
Их нравы....
Serg2176    15.11.2019, 13:46
Оценка:  +2
Serg2176
какая страна такие и проффессоры
ThaiFever    15.11.2019, 13:57
Оценка:  0
ThaiFever
он не профессор , он кандидат наук в РФ , доцент кафедры , профессор в Сорбонском университете , Консультант исторических фильмов по эпохе Наполеона. Автор исторических телепрограмм, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. имеет орден почетного легиона.
ThaiFever    15.11.2019, 13:58
Оценка:  +1
ThaiFever
крыша уехала.
Serg2176    15.11.2019, 14:55
Оценка:  0
Serg2176
...расчленитель, плагиатор и просто идиот.
Глод    15.11.2019, 13:39
Оценка:  0
Глод
ПроФФессор.
Николай510    15.11.2019, 13:39
Оценка:  +3
Николай510
Грязный дебил!
ThaiFever    15.11.2019, 13:35
Оценка:  +2
ThaiFever
ей 24 , ему наверное больше 60-ти , понятна ревность , а может и оправдана , в любом случае надо было разойтись , тем более с предыдущей девушкой тоже был инцидент - он ее пытался задушить, они разошлись.
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