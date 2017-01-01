Пара была влюблена друг в друга с детства. Молодые люди хотели сыграть роскошную свадьбу и отправиться в медовый месяц на Кубу, но роковой несчастный случай помешал их счастливым планам.

День, когда состоялась церемония у постели смертельно больного Мартина, Тина назвала "идеальным" nevesta.info

Жительница Великобритании вышла замуж за своего жениха, которому врачи оказались бессильны помочь. Через четыре дня после свадьбы мужчину отключили от аппарата жизнеобеспечения, пишет Daily Mail.

35-летняя Тина Симмонс решила устроить свадебную церемонию у постели возлюбленного, находящегося в коме.

Еще в феврале с 38-летним Мартином Симмоносм на работе произошел несчастный случай. На заводе его затянуло в контейнер. Пока коллеги Симмонса отключили механизм, ему повредило руку, плечо, шею и голову. Конечности рабочий лишился.

Раненого срочно госпитализировали. Врачи все это время боролись за его жизнь, но в какой-то момент признали, что спасти Мартина не в силах.

Его невеста, несмотря на то, что парень все время не приходил в сознание, решила выйти за него замуж.

День, когда состоялась церемония, Тина Симмонс назвала "идеальным".

"Лучший друг Мартина зачитал клятвы от его имени, а мой сын Томми надел кольцо мне на палец. Той ночью я легла на кровать с Мартином, обнимала его и немного поспала с ним под тихую музыку, которую включила медсестра", - рассказала женщина.

Она рассказала, что знает Мартина с детства, и они даже были влюблены. В какой-то момент они потеряли друг друга. А три года назад случайно встретились в автобусе и возобновили отношения.

По словам Тины, они с Мартином хотели сыграть пышную свадьбу весной следующего года и поехать в медовый месяц на Кубу.

Cмотрите фотогалерею: Британка вышла замуж за возлюбленного, находящегося в коме

Ранее мы писали, что в Австралии мужчина умер на следующий день после женитьбы.

Также напомним, что британка похудела на 57 кг из-за свадьбы отца.

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