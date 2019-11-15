В Бельгии первой жертвой вейпа стал 18-летний парень

У юноши было крепкое здоровье, он играл в регби. Его отец надеется, что смерть его сына поможет предотвратить гибель других людей из-за курения электронных сигарет.

В Брюсселе зафиксировали первую смерть, которую врачи связывают с курением электронной сигареты, сообщает Telegraph.

Менее чем через месяц после пневмонии скончался 18-летний бельгиец Рафаэль Пауерт. У парня появился кашель, который перерос в одышку, после чего его госпитализировали.

Из-за очень низкого уровня кислорода, Пауерта поместили в медицинскую кому. Спустя 26 дней его легкие "окаменели" и врачи решили отключить аппараты искусственного дыхания.

Медики заявили, что смерть, скорее всего, была вызвана его электронной сигаретой или ее жидким ароматизатором, которые парню подарили на 18-летие.

Отец Рафаэля отметил, что ранее у сына было крепкое здоровье, он играл в регби. Мужчина надеется, что смерть его сына поможет предотвратить гибель других людей из-за курения электронных сигарет.

3 октября сообщалось, что количество подтвержденных смертей в США из-за курения электронных сигарет возросло до 17 человек. Кроме того, было известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях болезней повреждения легких, связанных с использованием электронных сигарет.

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