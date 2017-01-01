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Самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки

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У правительственного самолета отказала навигационная система, из-за чего пилот не смог с первого раза посадить борт.
Правительственный самолет Болгарии
Правительственный самолет Болгарии
bgnesagency.com

Правительственный самолет Falcon с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в Софии. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает BGNES.

Отмечается, что навигационная система отказала при заходе на посадку и ее не удалось перезапустить. Пилот был вынужден уйти на второй круг. Он совершил посадку в ручном режиме.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. На борту также были члены правительственной делегации, которая летела из Солоников.

Члены экипажа потеряли сознание: самолет совершил экстренную посадку

Ранее сообщалось, что самолет Air France с высокопоставленными людьми совершил экстренную посадку в Токио.

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Теги: самолет, Болгария, экстренная посадка, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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