Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша не будет продлевать контракт с Газпромом

Комментариев: 0
Польша откажется от российского газа с 2023 года. Страна перейдет на другие источники поставок.
Польша не будет покупать газ у России
Польша не будет покупать газ у России
AP

Польская компания PGNiG уведомила Газпром о нежелании продлять контракт на закупку газа после 2022 года, сообщила пресс-служба польской компании в пятницу, 15 ноября.

"В соответствии со стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов и реализации стратегии PGNiG, в последние четыре года компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации направлений получения природного газа в Польшу. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы в области расширения газопровода позволяет завершить контракт в установленные сроки в соответствии с его положениями", - заявил глава PGNiG Петр Возняк.

Контракт был заключен 25 сентября 1996 года. В соответствии с положениями контракта, за три года до предполагаемого расторжения, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны обязаны представить декларацию о сотрудничестве после 2022 года.

Ранее в PGNiG заявили о намерении подать в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по Северному потоку-2.

Как сообщалось, накануне президент РФ Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину. Российский лидер указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом он подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, газ, Польша, Газпром
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь