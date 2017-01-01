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Турция продолжит разведку месторождений на Кипре вопреки санкциям ЕС

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Санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе, заявили в Турции.
Турция продолжит исследование месторождений в Кипре, несмотря на санкции ЕС
Турция продолжит исследование месторождений в Кипре, несмотря на санкции ЕС

Турция продолжит исследовать месторождения углеводорода в части Средиземного моря, являющейся исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Anadolu в пятницу, 15 ноября.

По словам Октая, санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе.

"Турецкое буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - сообщил Октай.

Напомним, Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра оценивается в 30-40 миллиардов долларов. 

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Теги: ЕС, Турция, Евросоюз, Кипр, санкции
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Источник: korrespondent.net

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