В Италии объявили сбор средств для пострадавшей от наводнения Венеции

Итальянские власти обратились ко всем, кому небезразлично "общечеловеческое достояние" знаменитого города.

Власти Италии призвали оказать помощь и поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения. В пятницу, 15 ноября, на сайте мэрии города был открыт счет для пожертвований.

Кроме того, каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия, отправив sms-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.

Отдельные организации и учреждения призвали добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви.

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды".

На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.

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