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В Италии объявили сбор средств для пострадавшей от наводнения Венеции

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Итальянские власти обратились ко всем, кому небезразлично "общечеловеческое достояние" знаменитого города.
Венеция серьезно пострадала от сильного наводнения
Венеция серьезно пострадала от сильного наводнения

Власти Италии призвали оказать помощь и поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения. В пятницу, 15 ноября, на сайте мэрии города был открыт счет для пожертвований.

Кроме того, каждый желающий может пожертвовать два евро на ликвидацию последствий бедствия, отправив sms-сообщение. По инициативе Минкульта Италии к акции присоединились все операторы сотовой связи.
 
Отдельные организации и учреждения призвали добровольцев оказать помощь тому или иному музею, библиотеке, школе, церкви. 
 
Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию, несмотря на сохраняющиеся сложности из-за "высокой воды".
 
На данный момент от запланированного ранее путешествия отказались около трети туристов.
 
Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см. Более 80% города было затоплено.
 

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Теги: Италия, наводнение, потоп, Венеция, помощь, сбор средств
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Источник: korrespondent.net

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