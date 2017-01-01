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Экс-советнику Трампа грозит 20 лет тюрьмы

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Роджер Стоун признан виновным в лжесвидетельстве, препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний.
Экс-советник Трампа Роджер Стоун
Экс-советник Трампа Роджер Стоун

Суд признал экс-советника Трампа Роджера Стоуна виновным в лжесвидетельстве, препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Об этом сообщили американские СМИ в пятницу, 15 ноября.

Приговор Стоуну будет вынесен 6 февраля, ему может грозить до 20 лет заключения. Речь идет о расследовании нарушений во время президентской кампании в США 2016 года и возможном вмешательстве России в выборы.

В частности, присяжные постановили, что Стоун солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks, чтобы получить компрометирующую демократов информацию.

Защита Стоуна настаивала, что тот так и не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Экс-советник Трампа подтвердил переписку с хакером

Сам Дональд Трамп назвал решение суда проявлением политики двойных стандартов. Он отметил в своем Twitter, что стоит задаться вопросом, не врали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и спецпрокурор по России Роберт Мюллер.

Расследование Мюллера было закончено в марте 2019 года, Стоун был одним из его фигурантов. Спецпрокурор выявил попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку, однако не смог доказать сговора между Трампом и Россией.

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, выборы в США, расследование, советник, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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