В Испании закрыли дело против Фирташа - СМИ

Как подчеркнул судья Игнасио Санчес, содержание материалов расследования на сегодняшний день основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств.

Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против него, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.

Издание отмечает, что антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене.

Его обвиняют в подкупе индийских чиновников на общую сумму 18,5 миллиона долларов для получения лицензий на разработку титановых месторождений в штате Андхра-Прадеш.