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В Испании закрыли дело против Фирташа - СМИ

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Суд не увидел достаточных доказательств для продолжения уголовного дела, в котором фигурировал украинский олигарх.
Дмитрий Фирташ
Дмитрий Фирташ
 
Следственный Суд №21 Барселоны после четырех лет расследований принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило издание El Espa~nol.
 
Как подчеркнул судья Игнасио Санчес, содержание материалов расследования на сегодняшний день основывается исключительно на подозрениях и не содержит весомых доказательств.
 
Защита Фирташа подала ходатайство о закрытии дела против него, ссылаясь на основания для отказа в экстрадиции, которые содержатся в решениях австрийских судов.
 
Издание отмечает, что антикоррупционная прокуратура Испании в ноябре 2016 требовала вынесения постановления об аресте и выдаче Фирташа, который живет в Вене.
 
Запрос испанских прокуроров было отклонен в августе 2017 австрийским судом.
 
Напомним, Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР США.
 
Его обвиняют в подкупе индийских чиновников на общую сумму 18,5 миллиона долларов для получения лицензий на разработку титановых месторождений в штате Андхра-Прадеш.
 
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Теги: суд, Испания, Фирташ, уголовное дело, Дмитрий Фирташ
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Источник: korrespondent.net

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