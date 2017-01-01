Из галереи в Лондоне пытались украсть картины Рембрандта
Полиция оперативно прибыла на место преступления и помешала злоумышленникам вынести полотна.
Из Даличской картинной галереи в Лондоне пытались похитить два полотна Рембрандта. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила газета Evening Standart.
Отмечается, что инцидент произошел 13 ноября. В 23.30 по местному времени (01.30 14 ноября по киевскому времени) в галерее сработала сигнализация и на место быстро прибыли офицеры полиции.
Один из них погнался за преступником, но тот распылили офицеру в лицо неизвестное вещество. Задержать злоумышленников не удалось.
Обе картины были найдены в разных местах галереи. Сейчас они находится под круглосуточной охраной, чтобы полиция могла провести необходимые следственные действия.
На выставке Свет Рембрандта представлено 35 работ голландского художника.
Напомним, в 2013 году в Сербии нашли украденную картину Рембрандта Портрет отца.
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