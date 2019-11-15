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В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

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Следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента страны Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает Bloomberg.

По данным издания, прокуроры изучают возможность нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента. Как сообщает издание Wall Street Journal, следователи проверяют, получал Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

Мими Рока, бывший федеральный прокурор в Южном округе Нью-Йорка, рассказала Bloomberg, что "не удивится", если Джулиани будет предъявлено обвинение в результате федерального расследования.

Как известно, Джулиани является ключевой фигурой в расследовании о начале процедуры импичмента Трампа. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

На этой неделе начались публичные слушания в Конгрессе. Накануне на них выступала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

 

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Теги: США, адвокат, расследование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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