В ЕС раскрыли группировку, перевозившую мигрантов в грузовиках
Беженцев из Ирана, Ирака и Сирии перевозили в Румынию, а оттуда автофургонами в Германию.
В результате спецоперации в Евросоюзе разоблачили преступную сеть, которая занималась нелегальной перевозкой в Европу беженцев из Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Евроюста.
"Национальные органы Германии, Румынии, Венгрии, Великобритании и Турции расследовали деятельность 36 человек, которым предъявлено обвинение в незаконной переправке не менее 580 мигрантов, за что преступники получили более 2 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нелегальные перевозчики и их клиенты путешествовали из Ирана, Ирака и Сирии через Турцию и Грецию в Румынию.
В этой стране их пересаживали в автофургоны, которые направлялись в Германию через территорию Венгрии и Чехии.
"Такой способ транспортировки мог оказаться для мигрантов фатальным", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители начали расследование деятельности этой преступной группировки еще в 2018 году.
Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.
После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.
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