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Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

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Из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева были выпущены две ракеты. Израиль в ответ наносит удары по объектам ХАМАС.
Запущенные по Израилю ракеты перехватила система Железный купол
Запущенные по Израилю ракеты перехватила система Железный купол

Из сектора Газа в сторону Израиля в ночь на 16 ноября были выпущены две ракеты, в ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Как сообщается, ночью из сектора Газа в сторону израильского города Беэр-Шева были выпущены две ракеты. Обе ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны Железный купол.

"Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа", - заявили в израильской армии.

О том, какие именно объекты подвергаются атаке, в сообщении не уточняется.

Напомним, крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава произошло 12 ноября после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора. По информации израильских военных, палестинцы запустили не менее 190 ракет, большинство из которых были перехвачены. 

 
По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли более 30 человек
 

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, Палестина, ракеты, ХАМАС
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Источник: korrespondent.net

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