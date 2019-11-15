Дипломат рассказал о разговоре Трампа об Украине

Сотрудник посольства США в Украине присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Сондлендом.

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с послом страны в ЕС Гордоном Сондлендом шла речь о том, как украинская сторона приняла требование расследовать дело Burisma. Об этом сообщил сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс в опубликованном CNN заявлении Конгрессу.

По словам Холмса, 26 июля он обедал в киевском ресторане с Сондлендом и еще двумя сотрудниками, когда Сондленд позвонил Тармпу. Дипломат утверждает, что Трамп говорил так громко, что Сондленду приходилось отодвигать наушник телефона от уха, поэтому слова президента были слышны.

По словам Холмса, он лично слышал, как Трамп громко спросил у Сондленда, готов ли президент Владимир Зеленский начать расследование дела Burisma. "Он собирается провести расследование?", – спросил Трамп. Сондленд ответил, что Зеленский сделает все, что тот попросит, и буквально "заглядывает вам в рот" ("loves your ass").

После завершения разговора Холмс спросил у Сондленда, правда ли что Трампу плевать на Украину. Посол ответил утвердительно и добавил, что Трампа волнуют только "важные дела". На слова Холмса, что серьезные дела, вроде войны с Россией, как раз и происходят в Украине, Сондленд ответил, что имел в виду дела, которые выгодны Трампу, такие, как расследование в отношении Байдена.

Ранее о том, что сотрудник посольства США слышал телефонный разговор между Сондлендом и Трампом, рассказал глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

На этой неделе начались публичные слушания в Конгрессе. Накануне на них выступала экс-посол США в Украине Мари Йованович.

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